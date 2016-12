Rosenfeld Mit Orgel und Streichquartett

Das Streichquartett "Quartetto Appassionata" aus dem Raum Konstanz wurde 2009 von Laienmusikern gegründet. Das Ensemble versteht sich als klassisches Streichquartett, ist aber auch offen für Kammermusik und an musikalischen Projekten aller Art interessiert. Das "Quartett aus Leidenschaft" bereichert das Kulturleben der Region auf nahezu professionellem Niveau und hat erst vor einem Monat in der Kulturscheune in Erlaheim für viel Begeisterung gesorgt.

Der Eintritt kostet acht Euro, für Jugendliche bis 18 Jahre sechs Euro. Vorverkauf in der Bäckerei Keck in Leidringen und der Buchhandlung Rädel in Rosenfeld.