Rosenfeld Mit Markt beginnt die Adventszeit

Rosenfeld (lh). Von 11 bis 18 Uhr können die Besucher am ersten Advent in der Altstadt an den Verkaufsständen Weihnachtsflair spüren oder Deko-Sachen und Geschenke erstehen. Für Bewirtung ist gleichfalls gesorgt.

Der Kirchenchor Bickelsberg-Brittheim gibt am selben Tag eine adventliche Abendmusik in der Allerheiligenkirche Brittheim. Beginn ist um 18 Uhr. Zu einem Adventskonzert lädt auch der Musikverein Heiligenzimmern ein ab 19 Uhr in der Kirche St. Patricius.

Seine Adventsfeier veranstaltet der VdK-Ortsverband Rosenfeld am Freitag, 8. Dezember, ab 14.15 Uhr im Gasthaus "Grüner Hof" in Brittheim.