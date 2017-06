Rosenfeld (lh). Endspurt vor den Sommerferien: Bis zu deren Beginn ist der Veranstaltungskalender der Gesamtstadt Rosenfeld voll gepackt. Sonst eher beschaulich und abgelegen, dient das Römerbad am Samstag, 1. Juli, ab 11 Uhr als Ort für eine Bläsermatinee der Jugendmusikschule Zollernalb. Die Heiligenzimmerner Angler veranstalten am selben Tag ab 14 Uhr ihr Königsfischen an ihrer Teichanlage. Der Sportverein Täbingen richtet am Samstag und Sonntag sein Elfmeter- und Volleyballturnier aus. Die Sportvereinigung Leidingen veranstaltet am Samstag, 8. Juli, ihr AH- und Kubb-Turnier. Zum Beachvolleyballturnier lädt der TSV Bickelsberg für Sonntag, 9. Juli, ein. Beginn ist mit einem Gottesdienst ab 9.30 Uhr auf dem Beach-Platz. Sommerfest ist am Sonntag, 9. Juli ab 10.30 Uhr im Pflegewohnhaus Rosenfeld. Am Sonntag, 9. Juli, ist ab 11 Uhr ein Jazzkonzert im Rosen- und Skulpturengarten und eine Atempause-Veranstaltung ab 18.30 Uhr in der Allerheiligenkirche Brittheim. Zum Stammtisch im "Rosenhof" lädt die Nabu-Gruppe für Donnerstag, 13. Juli, ab 20 Uhr ein. Ihr Schulfest veranstaltet die Grundschule Heiligenzimmern-Isingen am Freitag, 14. Juli, ab 14 Uhr in der Turnhalle Heiligenzimmern. Ihr neues Einsatzfahrzeug HLF 10 weiht die Feuerwehrabteilung Heiligenzimmern am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, auf dem Dorfplatz ein. "Isingen singt! 2017" heißt es am Sonntag, 16. Juli ab 11 Uhr auf dem Isinger Hof. Eine Führung des Vereins Römerstraße findet am Sonntag, 16. Juli, ab 15 Uhr im Römischen Gutshof im Drosselweg statt. Der Posaunenchor Täbingen gibt am selben Tag eine Serenade ab 17 Uhr in der Karsthans-Kirche. Die Gemeinschaftsschule Kleiner Heuberg veranstaltet ihre Entlassfeier am Donnerstag, 20. Juli, ab 17 Uhr in der Festhalle Rosenfeld. Die Iselin-Schule verabschiedet den Abschlussjahrgang am Freitag, 21. Juli, ab 14 Uhr im unteren Pausenhof und das Progymnasium ab 18 Uhr in der Festhalle. Zu einer Bergwanderung lädt der TSV Bickelsberg für Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juli ein. Zwei Tage dauert das Heimat- und Kinderfest: Gefeiert wird am Sonntag, 23., und Montag, 24. Juli, auf dem Wöhrd. Auftakt ist am Sonntag, 10 Uhr, mit einem Jugendgottesdienst. Auf dem Festgelände findet am Montag ab 15.30 Uhr auch die Abschlussveranstaltung des Kindersportabzeichens statt. Ihren Sporttag veranstaltet die Iselin-Schule am Dienstag, 25. Juli ab 8 Uhr in der Sporthalle Hag. Sein Straßenturnier veranstaltet der TSV Brittheim am Samstag und Sonntag,29. und 30. Juli, auf dem Sportgelände am Wasserturm. Die Ferienspielstadt Rosapolis steht von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 4. August, auf dem Gelände zwischen Festhalle und Schulzentrum offen.