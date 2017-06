Rosenfeld Mit Ferien beginnen die Bauarbeiten

Die Summe der Vergaben beläuft sich auf 93 662 Euro.

Zunächst beginnen die Trockenbauarbeiten und Elektroarbeiten ebenso wie die Sanitärarbeiten nach Plan am 27. Juli. Termin für den Start der Bodenbelags-, Tischler- und Malerarbeiten ist der 14. August. Bis Ende der Sommerferien soll alles fertig sein. Bauingenieur Andreas Bewer will sofort telefonisch mit den Firmen Kontakt aufnehmen, damit die Arbeiten so früh wie möglich beginnen können.

Während der erste Bauabschnitt noch ohne Störung des Unterrichts ablaufen wird, schließt Bewer bei den weiteren Umbaumaßnahmen Beeinträchtigungen nicht aus. So müssen für die Fluchttüren auf die umlaufenden Rettungsbalkone Einschnitte in die Wände gemacht werden. Das Untergeschoss soll in einem Zug vollständig umgebaut werden. Bewer und Bürgermeister Thomas Miller versicherten auf eine Frage von Klaus May, dass die Spielstadt Rosapolis so wenig wie möglich beeinträchtigt werde.