Rosenfeld Misteln gegen Gelenkentzündung

Damit es nicht so weit kommt, könne jeder Einzelne Tipps zur Selbsthilfe im Rahmen seines Alters und seiner Lebenssituation in kleinen oder größeren Schritten praktizieren – auch wenn schon eine Erkrankung bestehe: "Es ist das Zusammenspiel von richtiger Ernährung und Bewegung, hormonellen Einflüssen und einer positiven Lebenseinstellung, das wir verstehen und umsetzen müssen, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben", so der Referent, der sich selbst an dieser Maxime orientiert.