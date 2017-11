Rosenfeld Ministranten gestalten Gottesdienst

Rosenfeld. Pater Augusty zelebrierte den gut besuchten Gottesdienst. Musikalisch umrahmt wurde die Messe von der Ministranten-Band unter Leitung von Daniel Kessler und Hendrik Kuijs, welcher die ausgewählten modernen Lieder sowohl an der Orgel als auch im Chorraum mit der Gitarre begleitete.

Die engagierten Ministranten brachten sich an mehreren Stellen im Gottesdienst mit ein. Zum einen wurden Kyrie und Fürbitten sowie eine Meditation mitgestaltet.

Viel Aufmerksamkeit erfuhren die Minis bei ihrem Rollenspiel als Ersatz für die Predigt. Schon am Eingang der Kirche verteilten sie Zettel mit Fragen zum Nachdenken. Zitiert wurde aus der Bibel Epheser 4,29: "Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören." Es wurde im Gottesdienst die Frage gestellt: "Kann man ohne Worte kommunizieren?" Die Frage wurde auch wie die anderen Fragen beantwortet: "Ja, durch Gesten, durch unsere Körpersprache, insbesondere auch durch die Mimik".