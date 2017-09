Rosenfeld Mehr Stimmen kommen per Brief

Rosenfeld. Bei der Bundestagswahl haben 2013 540 von 3374 Wählern per Brief abgestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,1 Prozent.

Wie viele der 4808 Stimmberechtigten zur Wahlurne gehen oder per Briefwahl abstimmen, ist noch nicht abzuschätzen. Jedenfalls sind die Vorbereitungen für den Wahlsonntag in vollem Gang: Stimmzettel, Urnen und Wahlumschläge sind bereit, die Wählerverzeichnisse überprüft.

In acht Wahlbezirke ist Rosenfeld eingeteilt: Das Wahllokal für den Stimmbezirk Süd ist im Sitzungssaal des Rathauses, das für Rosenfeld-Nord in der Eilers-Kita. In den Stadtteilen gehen die Wähler jeweils in das Rathaus. In den einzelnen Wahllokalen werden ab 18 Uhr die Stimmen ausgezählt. Der Briefwahlvorstand ist im Besprechungszimmer des Rathauses tätig.