Rosenfeld Mehr als vier Millionen für Sanierung

Rosenfeld. Mayer schilderte die Ergebnisse der Kanalbefahrung 2016 in den Stadtteilen Bickelsberg, Brittheim, Leidringen, Isingen und Täbingen. Die Mitarbeiter des Büros schauten sich die Videos des Kameraroboters an, der 43 Kilometer Kanäle unter die Lupe genommen hatte. Dabei hielten sie Schadensstellen fest und teilten sie in fünf Kategorien ein.

Relevant für die Sanierung sind nur die Klassen fünf (sehr schwere Schäden, umgehender Handlungsbedarf) und vier (schwere Schäden, kurzfristiger Handlungsbedarf). Für Bickelsberg ermittelte Gauss + Lörcher Sanierungskosten von 680 000 Euro für kaputte Stellen in den Kanälen und defekte Schächte. In Brittheim wird die Sanierung rund 560 000 Euro kosten, in Isingen 800 000 Euro, in Leidringen 1,1 Millionen und in Täbingen 890 000 Euro.

Schwerpunkte sind laut Mayer in Brittheim die Ortsdurchfahrt/Oberndorfer Straße, in Isingen die Gottlob-Hauser-Straße und in Leidringen die Lehenstraße. Verwundert, dass es in seinem Stadtteil nach umfangreichen Tiefbauarbeiten noch defekte Kanäle gibt, zeigte sich Ortsvorsteher Horst Lehmann. Doch müssen laut Mayer auch in Leidringen noch Abschnitte saniert werden.