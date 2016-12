Rosenfeld Mauer und Deponie

Weiter teilte er mit, dass am 24. Januar der gemeinsame Neujahrempfang der Städte Rosenfeld und Geislingen in Rosenfeld stattfindet. Die Seniorenfeier in der Täbinger Halle finde am 19. Februar statt und die Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr der Stadt Rosenfeld am 10. März. Zudem berichtete Sautter über die Dachreparaturarbeiten am Schafstallgebäude und über den Sachstand beim geplanten Waldwegebau im Gewann Hörnle. Es müssten noch Gespräche mit Eigentümern geführt werden.