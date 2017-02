Rosenfeld Manche Projekte ziehen sich länger hin

Zügig geht es hingegen bei der Beschaffung von neuen Computern für Progymnasium, Kitas und Grundschule Heiligenzimmern, sobald das Breitbandnetz in Betrieb ist. In der Kita Regenbogen ist die neue Küche für 28 800 Euro schon eingebaut und wird in diesem Jahr abgerechnet.

Weiter tauchen auf der Liste Erschließungen und Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiete auf. Noch keine Ausgaben getätigt wurden für die innerörtliche Erschließung in Heiligenzimmern und Isingen.

Schon bautechnisch abgewickelt ist die Umstrukturierung des Kanalnetzes in Leidringen, aber die Endabrechnung steht noch aus, so dass 164 500 Euro noch offen sind. Keine Schlussrechnungen liegen für die Breitbanderschließung in Brittheim, Bickelsberg, Isingen und Leidringen vor. Ein Betrag von 24 000 Euro steht für die Renaturierung der Deponie Bogen in Täbingen zur Verfügung. Diese soll 2017 erfolgen. Diese Verschiebung erfolgt in Rosenfeld übrigens zum letzten Mal: Mit der Umstellung auf die "Doppik" wird es 2018 laut Bürgermeister Thomas Miller keine Haushaltsreste mehr geben.