Rosenfeld Maibaum steht bald ganz sicher

Bisher wurde der Maibaum in ein Rohr gestellt. Die Maibaumaufsteller wollten mehr Sicherheit. Sie rannten offene Türen beim Ortschaftsrat ein, der eine Projektgruppe "Maibaum" berief. Das Gremium hat mehrere Angebote eingeholt und einige Maibaumständer in verschiedenen Orten begutachtet, bevor der Auftrag an einen Schlosser vergeben wurde. Am Dienstag nun wurde der Teil vom Schlosser geliefert, welcher in den Boden betoniert wurde. Die Vorrichtung wird nächste Woche montiert.

Unter Mithilfe der Bauhofmitarbeiter Eberhard Binder und Stefan Holweger haben die Ortschaftsräte Tobias Wizemann und Manfred Bürger die Vorrichtung mit mehr als zwei Kubikmetern Beton befestigt. Die Elektrik für den Weihnachtsbaum hat der Bauhofmitarbeiter Wilfried Ruoff neu verlegt. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben am Mittwoch die Pflastersteine gesetzt und den Platz hergerichtet. Ortsvorsteherin Sigrid Lehmann ist allen Helfern des Bauhofs und den Ortschaftsräten dankbar, welche einen Tag Urlaub für die Sicherheit opferten.