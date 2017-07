Rosenfeld Mädels zeigen viel Engagement

"Wir haben diesmal rund 40 Mädchen im Alter zwischen sieben und 14 Jahren aus dem ganzen Zollernalbkreis. Viele spielen schon in einem Verein, haben aber ihre Schwestern oder Freundinnen mitgebracht", sagt die Mädchenreferentin des Fußballbezirks Zollern, Petra Link. "Natürlich hätten es noch mehr sein können, aber wir sind ja ein kleiner Bezirk. Deshalb sind wir zufrieden."

Die Jugendabteilung der SpVgg Leidringen hatte unter Führung von Martina Märklin alles bestens organisiert. Ehe es auf den grünen Rasen ging wurden die jungen Teilnehmerinnen erst einmal mit den grünen Erinnerungs-T-Shirts eingekleidet. "Die kommen bei den Mädels gut an", weiß Link. Danach ging es ab an die aufgebauten Spielstationen. "Die Mädchen machen das DFB-Fußballabzeichen und müssen an fünf Stationen ihr Können zeigen. Ihre Leistungen werden dann ausgewertet, und für die Besten gibt es Preise, die der DFB zur Verfügung gestellt hat."

Als weiterer Programmpunkt stand ein Demotraining mit Instruktor Alfred Sauter auf dem Programm, ehe es in die Mittagspause ging. Dort hatten die Mädels Gelegenheit, an einem Preisausschreiben teilzunehmen und ein Trikot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zu gewinnen. Den Abschluss bildete am Nachmittag ein Vier-gegen-Vier-Turnier, bei dem die Mädels das Gelernte in die Tat umsetzen konnten und sich austoben durften.