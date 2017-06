Rosenfeld Lücke schließt sich

Der Auftrag ist schon lange vergeben. Laut Bürgermeister Thomas Miller haben in dieser Sache schon mehrere Besprechungen stattgefunden, nun kann es losgehen.

Derweil stockt der digitale Fortschritt an einer Stelle: In Heiligenzimmern legt sich laut Stadtverwaltung die Telekom quer und verweigert dem Glasfaser-Netzbetreiber Pepcom den Zugang zu den Kabelverzweigern. In dieser Sache seien die Bundesnetzagentur und das Innenministerium eingeschaltet.

Für den Bürgermeister ist diese Haltung der Telekom unverständlich, weil diese bei der vor dem Netzausbau obligatorischen Abfrage geantwortet habe, in Heiligenzimmern sei nichts Neues geplant – nun offenbar doch.