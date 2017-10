Rosenfeld Lücke im Breitband-Backbone schließt sich

Rund eine Million Euro hat die Stadt in ihrem Haushaltsplan 2017 für den Breitbandausbau bereitgestellt. Das Land fördert den Anschluss von Bildungseinrichtungen und Gewerbegebieten mit einem Zuschuss von 30 Prozent. Die kreisweite Planung für ein FTTB-Netz (Fibre to the Building, Glasfaser ins Gebäude) liegt laut Bürgermeister Thomas Miller nun vor – Zeit, den Baubeschluss zu fassen für einen Glasfaseranschluss der Bildungseinrichtungen und des Gewerbegebiets Dornbrunnen. Mit der Planung, dem Stellen des Förderantrags und der Ausschreibung wird die Komm.Pakt.Net beauftragt.

Nachdem das fehlende Teilstück des kreisweiten Backbone-Netzes zwischen der Fischermühle und Heiligenzimmern fertiggestellt ist, soll nun laut Tobias Meyer vom Ingenieurbüro Dreher + Stetter der Ringschluss zwischen Leidringen und Täbingen erfolgen.

Die Haupttrasse zwischen beiden Stadtteilen ist rund sechs Kilometer lang. Die vier Leerrohre mit Glasfaserkabeln von 144 Fasern werden meist auf öffentlichen Grundstücken entlang von Straßen und Wegen verlegt. Von Leidringen geht es an der Erzinger Straße entlang der K 7131 bis zur Einmündung zum Erlenbachhof und zu den Sportanlagen. Dann führt die Trasse in Richtung Westen vorbei an Sportheim, Amselreutehof und Kopfenhof bis zur K 7130, von dort nach Täbingen und durch die gesamte Ortsdurchfahrt bis zur Einmündung K 7132 Gößlinger Straße/Heerstraße. Auf diese Weise, so Miller, könne fast der gesamte Ortsbereich abgedeckt werden. Innerorts werden Leerrohre und Kabel in offener Bauweise verlegt, außerorts kommen ein Verlegepflug oder eine Spülbohrmaschine zum Einsatz.