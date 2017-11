Rosenfeld Loslassen – Abschied und Neubeginn

Renate Klingler schilderte die biblische Gestalt Hannah von Silo, welche lange Zeit keine Kinder bekommen konnte und sehr unglücklich war. Auch ihr Mann konnte sie nicht trösten. Der Ruf an Gott wurde erhört. Somit gebar sie ihren Sohn Samuel, welchen sie für den Dienst für Gott hergab. Klingler nannte Kinder auch "Geschöpf Gottes und Gäste auf Zeit".

Ein weiteres Beispiel für Loslassen sei für viele Menschen, so die Referentin, der Wechsel in den Ruhestand nach einem erfüllten Arbeitsleben. Dabei stellte sie die Frage in den Raum: "Worauf gründen wir unsere eigene Wertschätzung?". Außerdem stellte Renate Klingler die Frage nach dem Sinn des Lebens.

Die stolze Oma von acht Enkelkindern nannte das Beispiel eines Trapezkünstlers, der ein Netz spannt, und leitete dazu über, dass Vertrauen in Gott gesetzt werden müsse. Weiterhin empfahl die Referentin, das Vertrauen von einem Kind zu lernen.