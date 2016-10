Rosenfeld Lobbyarbeit zum Schutz der Bienen

Gerade die Honigbienen, so Marxen, seien ein guter Indikator für Einwirkungen schädlicher Substanzen. So sei etwa der Bienentanz, mit dem die Honigsammlerinnen den anderen Bienen im Stock signalisieren, wo es reichliche "Tracht" gibt, durch Pestizide beeinträchtigt. Lobbyarbeit hält Marxen in diesem Zusammenhang für wichtig, ob in Berlin oder Brüssel. Die Stiftung scheut aber nach ihren Worten auch nicht den Rechtsweg mit einem Gang vor den Europäischen Gerichtshof. So will sie beispielsweise erreichen, dass Glyphosat nicht mehr auf blühende Pflanzen gesprüht wird. "Es gibt so viele Baustellen und Projekte; wir sind froh über jeden Förderer", meint Marxen. So soll unter anderem durch das Projekt "Bienen auf die Höfe" die Bienenhaltung in landwirtschaftlichen Betrieben populär gemacht werden.