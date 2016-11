Rosenfeld Literatur geht nach Gewicht weg

Zahlreiche Interessierte aus der ganzen Umgebung kamen und stöberten in den mehr als 10 000 gespendeten Büchern, welche die Organisatorinnen des Frauentreffs, Cornelia Löhle, Renate Huonker, Rosi Müller, Sigrun Grathwol und Ulrike Zizelmann-Meister, mit Unterstützung von Martina Märklin, Eva Utz, Irmgard Völkle und Gisela Lang in mühevoller Vorarbeit nach Themen sortiert und in Kartons aufgestellt hatten.

Von Romanen und Thrillern über Kinderbücher und Sachbücher bis hin zu Noten, christlicher und fremdsprachiger Literatur umfasste das Angebot alles, was das Leserherz begehrt. Manche Besucher suchten speziell nach bestimmten Büchern, andere wiederum stöberten einfach darauf los. Fündig wurde vermutlich jeder, und bezahlt wurde wieder zum Kilopreis.

Zum ersten Mal hatten die Organisatorinnen auch Dekoartikel vorbereitet, um zu zeigen, was man aus alten Büchern alles basteln kann. Zwischendurch durften sich die Gäste gegen eine Spende mit Kaffee, Tee und Gebäck stärken. Der Erlös ist für die Arbeit der evangelischen Kirchengemeinde bestimmt.