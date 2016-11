Rosenfeld Lieder aus aller Welt und Vertonung aus dem Koran

Mit Bravour sang der Chor einige Herbstlieder wie "Autumn Leaves" und "Ein Schimmersaum von Licht". Ein weiteres Mal wurden Sätze von Gitanjali Tagore gesprochen und das gesprochene Wort eingerahmt mit dem vierstimmigen Satz "If the Day is done". Danach trugen die Sänger norwegische Volkslieder von Frank Havroy vor. Von Norwegen ging es direkt nach Russland. Brillant vorgetragen wurde "Bajuschki baju". Sogleich erntete der Chor reichlichen Beifall.

An diesem Abend gehörte die Aufmerksamkeit auch einem syrischen jungen Mädchen. Die Syrerin sang aus dem Koran aus der 24. Sure, Vers 35, vor. Dieser Textteil steht unter der Überschrift "Gott ist das Licht des Himmels und der Erde" und wurde von einem zweiten syrischen Mädchen übersetzt.

Nochmals widmete sich der Chor modernem Liedgut von jungen Komponisten mit "Lux Aurumque" von Eric Whitacre und "O Nata Lux" von Morten Lauridsen. Weiter wurde eine chassidische Legende vorgetragen, bevor der Chor mit "Shalom aleichem" das Konzertprogramm beendete.