Rosenfeld Lesergeneration 60 plus trifft sich gleich zweimal

Im März finden zwei Veranstaltungen im Rahmen des Treffpunkts Lesezeichen statt. Am Mittwoch, 15. März, wird es ab 14.30 Uhr spannend: Der in Stuttgart geborene und dort lebende Autor Jochen Bender wird aus seinem neuesten Schwaben-Krimi "An der Kante", dem vierten Fall der Kommissarin Anita Schenk, lesen. Ein tödlicher Absturz vom Mörikefelsen im Kreis Esslingen wird von der Esslinger Kripo als Unfall angesehen. Drei Jahre später erhält der Bruder des Opfers eine anonyme SMS. Ihre Botschaft lautet: "Es war Mord!"

Auf Drängen des Bruders lässt sich die Stuttgarter Kommissarin Anita Schenk auf neue Ermittlungen ein. Rasch zeigt sich, dass ein anderer gewaltsamer Todesfall vielleicht in Verbindung mit dem Absturz steht. Die Spuren führen bis nach Afrika.

Jochen Bender schreibt mit Leidenschaft spannende Krimis, in die er seine Erfahrungen als Psychologe einfließen lässt. Er studierte in Landau und Tübingen und arbeitete am Kriminologischen Institut der Universität Tübingen und im Frauen-Gefängnis in Schwäbisch Gmünd. Heute ist er vorwiegend an Schulen tätig. Jochen Bender ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.