Rosenfeld Leidringer erhalten viel Beifall

Die Ausflügler starteten deshalb bereits in Tracht und machten auf der Anfahrt einen längeren Zwischenstopp in Friedrichshafen. In Bregenz angekommen musste der Bus einen steilen Berg hochfahren, denn der kleine Ort Fluh mit nur etwas mehr als 300 Einwohnern, auch bekannt als Sonnenterrasse der Landeshauptstadt Bregenz, liegt auf 743 Metern Meereshöhe und konnte mit dem Bus nur in Einbahnrichtung angefahren werden – hinten den Berg hoch und vorne wieder hinunter.

Nachmittags startete dann der Festumzug. Beim Einmarsch auf dem Festgelände gab es für die Leidringer Trachtengruppe viel Beifall auch von den anderen, Spalier stehenden Umzugsgruppen.

Am Spätnachmittag ging es dann zurück nach Bregenz, um im Hotel Quartier zu beziehen, und abends wieder zurück ins Festzelt zum Unterhaltungsabend mit der Band "Fäascht Bänkler". Die Stimmung war von Beginn an bombastisch, denn nahezu alle Festbesucher im voll besetzten 2000-Mann Zelt standen ab der ersten Spielminute der dort sehr bekannten Band auf den Bänken und Tischen und sangen und klatschten begeistert mit.