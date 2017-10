Rosenfeld Leidringen hält nach Brand zusammen

Den Bewohnern geht es nach dem schlimmen Brand mittlerweile wieder besser, sie sind am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Doch nach dem Feuer stehen sie ohne Hab und Gut da. "Vorübergehend haben sie ein Dach über dem Kopf. Das ist jetzt erst einmal das wichtigste", sagt Bürgermeister Thomas Miller. Auf das furchtbare Brandereignis folgte eine Welle der Hilfsbereitschaft. "Es wurde alles abgegeben, was man zum Leben benötigt", erzählt Miller, der von der Hilfsbereitschaft in seiner Stadt begeistert ist. "Es ist schön zu sehen, wie alle in der Not zusammen halten."

Auch bei Ortsvorsteher Horst Lehmann haben sich viele gemeldet. "Mein Telefon steht seit zwei Tagen nicht mehr still", erzählt er auf Nachfrage. "Möbel, Kleidung, ja sogar Nahrungsmittel wurden abgegeben." Zusammen mit seinen Kollegen aus dem Ortschaftsrat hat Lehmann ein Sammelkonto eingerichtet. "Wir wollen der Familie helfen. Deshalb haben wir den Aufruf gestartet." Einen großen Dank richteten beide auch an die Feuerwehrabteilungen, die durch ihren Einsatz noch schlimmere Folgen verhindert haben.

Info: Es wurde ein Sammelkonto bei der Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG eingerichtet. Die IBAN lautet DE69 6536 2499 0062 3880 02