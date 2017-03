Rosenfeld Lehrer berichtet über Sofia-Mission

Physiklehrer Till Credner erzählt von seinem Flug mit dem Sofia-Observatorium der NASA und des DLR in die Stratosphäre. Untermalt wird sein Bericht mit Fotos und Videos. Der Schulchor und das Percussion-Ensemble werden seinen Vortrag stimmungsvoll begleiten. Damit das Ganze nicht zu abgehoben wird, berichten auch die Schüler der Astronomie-AG über ihre Aktivitäten am Boden. Fotos von einem Beobachtungsabend am Kaiserstein oder ein Zeitrafferfilm von der Sonnenfinsternis (Sofi) 2015 gehören ebenso dazu wie die Präsentation des Meteoriten-Projekts der Jugend-forscht-Sieger. Die Bewirtung übernimmt die Klasse 10, der Eintritt ist frei.