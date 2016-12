Rosenfeld Lecker: Männer können auch asiatisch kochen

Den Auftakt bildete eine thailändische Hühnerbrustfiletsuppe mit Curry (Geang Salamann). Ergänzt wurde der erste Gang mit frittierten Krabbenchips. Als Zwischengang gab es einen koreanischen Chinakohlsalat.

Einen etwas größeren Aufwand galt es beim Hauptgang zu bestreiten, bei dem fein abgestimmt koreanisches Schweinefleisch mit Lauch und Zwiebeln ("Bulgogi") zubereitet wurde.

Auch der Nachtisch der Männer ließ Gourmetfreuden aufkommen. Es gab gebackene Bananen und dazu Ingwer-Eis. Das feine Essen wurde mit einem Glas Wein abgerundet. Beinahe bis Mitternacht dauerte das gemütliche Zusammensein der kochenden Männer, bis alle Teller nicht nur leer gegessen, sondern auch gespült und im Schrank der Küche aufgeräumt waren.

Für die Teilnehmer war es eine Zeit des Genießens, des gemeinsamen Austausches und des gemütlichen Smalltalks in lockerer Runde – ganz ohne Stress.

Im Mittelpunkt des Abends stand der Koch Andrea Monni. Der Fachmann hatte sein Handwerk in der "Alten Kanzlei" in Stuttgart erlernt und arbeitet in einem Betrieb in der Landeshauptstadt. Die Beziehung zum Projekt Männerkochen kam vor zehn Jahren zustande, als Andrea Monni noch in Bickelsberg wohnte. Noch heute erzählen die Teilnehmer von der Reise nach Sardinen im vergangenen Jahr, bei der die Männer die Heimat des Kochs kennenlernten. Was bisher eine Reihe von vier Veranstaltungen im Winterhalbjahr war, wurde im Luther-Jubiläumsjahr nun etwas geändert. Am 4. Februar sind alle Männer der Kochgruppe zum Luthermahl der Kirchengemeinde eingeladen. Dabei wird die Veranstaltung in den unteren großen Raum des Gemeindehauses verlegt. Es können bis zu 70 Teilnehmer an einer großen Tafel Platz nehmen. Der druckfrische Luther-Flyer wird in den nächsten Tagen für dieses große Vorhaben werben.

Zu einem weiteren Kochabend treffen sich die Männer am Samstag, 4. März, im Gemeindehaus.