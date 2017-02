Rosenfeld Lange närrische Saison ist zu Ende

Rosenfeld-Heiligenzimmern. Außer der Befreiung der Kindergartenkinder und Schüler, der Erstürmung des Rosenfelder Rathauses und dem eigenen Umzug am Fasnetssamstag hatten die Mitglieder der Narrenzunft Harzklumpen einen gut gefüllten Terminkalender und zahlreiche auswärtige Verpflichtungen.

So waren sie am Sonntag in Fischbach, am Montag beim Rosenmontagsumzug in Bad Dürrheim und am Dienstag morgens beim Umzug in Dautmergen und mittags in Owingen.

Zufrieden mit der Saison 2017 zeigte sich Zunftmeister Mario Dettling: Ein Erfolg sei der Umzug am Samstag gewesen – mit mehr als 1400 Narren und mehr als 1000 Zuschauern bei bestem Wetter. "Alle Zünfte haben uns gelobt", so Dettling. Er verwies auf die gute Organisation und die Bereitschaft der Zunftmitglieder, an einem Strang zu ziehen. Nicht lange dauerte es gestern, bis der Scheiterhaufen brannte und der Narrenbaum fiel. "O jerum, o jerum, die Fasnet hat ein Loch", so der Jammergesang der Narren auf ihrer Prozession rings um das Feuer mit der brennenden Narrenpuppe.