Rosenfeld Lange Leitung kommt Stadt billiger

Rosenfeld. Der Anstoß für die Idee, die kleinen Kläranlagen aufzugeben und das Rosenfelder Abwasser zur größeren, noch nicht ausgelasteten Anlage nach Balingen zu leiten, kam vom Ablaufen der wasserrechtlichen Erlaubnis zum 31. Dezember 2018 und aus der Notwendigkeit, das Regenwasserkonzept aus dem Jahr 2000 modernisieren zu müssen. Eine neue Regenwasserkonzeption würde nach Angaben der Stadtverwaltung zu erheblichen Umbaukosten für die Klärwerke führen. Auch die Politik propagiert die Zentralisierung der Abwasserbeseitigung, sprich die Abschaltung kleinerer Kläranlagen.

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 20. Februar 2014 den Auftrag für eine entsprechende Studie an das Büro Götzelmann + Partner in Balingen vergeben, doch die Untersuchung liegt erst jetzt vor und wurde schon mit den zuständigen Behörden abgesprochen.

Untersucht wurden alle drei Kläranlagen-Standorte, nämlich Rosenfeld mit Isingen und Leidringen, Bickelsberg und Heiligenzimmern. Nach Meinung der Experten lässt sich eine Entscheidung nicht ohne weiteres aus den Investitions- und Betriebskosten oder den wirtschaftlichen Vorteilen allein ableiten.