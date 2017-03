Rosenfeld Kurse in den Ferien

Inzwischen stehen den Reitschülern mit Anke Ulrich, Claudia Klette, Karin Kurschat und in Semesterferien auch Sophie Neubauer vier ausgebildete Reitlehrerinnen zur Verfügung. Wegen der gestiegenen Nachfrage wurde der Schulpferdebestand von fünf auf neun Pferde aufgestockt. So kann der Verein in allen Ferien wieder Reitkurse anbieten.

Die nächsten Kurse sind in den Osterferien von Dienstag, 11., bis Samstag, 15. April, und Dienstag, 18., bis Samstag, 22. April, in beiden Kursen sind noch Plätze frei.

Informationen unter www.rv-ost.de. Anmeldungen bei Anke Ulrich, 0178/2 09 28 97.