Rosenfeld Kunterbuntes Schulfest gefeiert

Diese hatten sie in der vorangegangenen Projektwoche unter der engagierten Leitung des Techniklehrers Klaus Wolter sowie der ehrenamtlichen Helfer Elmar Franz und Karl-Otto Schuster zusammengeschraubt. Der Schule wurden für diese Woche einige Räume im ehemaligen Schulhaus in Isingen zur Verfügung gestellt. Ebenso hatten die Schüler dort die Möglichkeit, Wasserräder, Hubschrauber und Windmühlen mit Solarantrieb herzustellen. Klemens Jakob, ebenfalls ein ehrenamtlicher Helfer und zudem Fachmann auf dem Gebiet der Solarenergie, leitete die Schüler an, ein schuleigenes Gartenhäuschen zu bauen.

Bei einer Fotorallye im Rahmen des Schulfests hatten Eltern und interessierte Besucher die Möglichkeit, nicht nur die fertigen Bauwerke, sondern auch weitere Projekte und Kunstwerke, die im Unterricht entstanden sind, im Schulhaus zu bestaunen.

Mit Kaffee und einem reichhaltigen Angebot am Kuchenbuffet, das vom Elternbeirat organisiert worden war, stärkten sich die Festbesucher in der Turnhalle. Den Abschluss bildete das Musical "Peter und der Wolf" mit selbst geschriebenen Texten, Liedern und Musikstücken auf der Grundlage des musikalischen Märchens von Sergej Prokofjew. Dafür hatten die Kinder in den vergangenen Wochen eifrig und begeistert geprobt. Für die aufwendige Herstellung und einfallsreiche Gestaltung der Kostüme, Dekoration und Requisiten zeichneten Bettina Buk sowie einige Eltern und weitere fleißige Helfer verantwortlich.