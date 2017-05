Rosenfeld Kunst und Sport zum Jubiläum

Geislingen. "Es sind die Begegnungen mit den Menschen, die das Leben lebenswert machen", hat das traditionsreiche Kreditinstitut die Veranstaltungen anlässlich seines Jubiläums überschrieben. Folgerichtig sollen diese auch für jede Zielgruppe etwas bieten: Von den Jungsparern im Grundschulalter bis zu jahrzehntelangen Genossenschaftsmitgliedern.

Gestartet ist man mit dem Neujahrskonzert am 7. Januar. Damals begeisterte die Gruppe "Voice4U" mit "Welthits bei Kerzenschein" rund 750 geladene Gäste in der Schlossparkhalle.

Die Raiba beteiligte sich auch am verkaufsoffenen Sonntag in Geislingen am 26. März und ließ Interessierte hinter die Schalter blicken.