Rosenfeld-Leidringen. Der Zollernalbkreis lässt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit teilweise die Fahrbahn der Kreisstraße 7131 zwischen Leidringen und der Einmündung zur K 7130 in Richtung Täbingen sanieren. Mit der Erneuerung der Deckschicht werden nach Angaben des Landratsamts Balingen Flickstellen, Fahrbahnunebenheiten, Belagsausbrüche, Risse und Verdrückungen in der Fahrbahn beseitigt. Zudem wird das Bankett an einigen Stellen neu befestigt. Die Bauarbeiten beginnen laut Verkehrsbehörde am Freitag, 29. September, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 27. Oktober. Die Arbeiten können aufgrund der geringen Fahrbahnbreite nur unter Vollsperrung ausgeführt werden. Eine Umleitung über die Landesstraße 435 und die K 7130 wird ausgeschildert. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, soll die K 7131 ab dem 28. Oktober wieder voll befahrbar sein. Die Kosten der Straßensanierung belaufen sich auf 200 000 Euro, getragen werden sie vom Zollernalbkreis.