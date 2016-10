Rosenfeld Kooperation zwischen Konfessionen

Rosenfeld. Ein Inschriftenstein befindet sich an der Südostecke des Gemeindehauses. Restaurator Marek Lesczynski hat den Stein schon gefestigt; nun hat er noch die Beschriftung neu gefasst.

Zu lesen ist dort: "Der Comende zu S. Johannis in Roth Weil 1761 AA". Die Inschrift verweist laut Wolfram Fischer, früher Leiter der Iselin-Schule und Stadtarchivar, auf die Johanniter-Kommende in Rottweil, die 1299 den Kirchensatz Isingens und Rosenfelds samt Liegenschaften, Rechten und Pflichten, Einkünften und Steuern erwarb. Dazu gehörte das Nominations- oder Patronatsrecht: Die Johanniter bestimmten, wer in Isingen und Rosenfeld Pfarrer wurde. Dieses Recht überdauerte auch die Reformation unter Herzog Ulrich in Württemberg. Ab dem 16. Jahrhundert war Rosenfeld evangelisch. Damals wurde Rosenfeld Pfarrkirche und Isingen Filialkirche. Laut Fischer wurde Isingen von einem Vikar in Rosenfeld betreut, der im so genannten "Helferrathshaus" wohnte, das beim großen Stadtbrand 1868 den Flammen zum Opfer fiel.

Die Johanniter in Rottweil blieben katholisch und forderten laut Fischer weiterhin das Patronatsrecht ein – auch bei der Besetzung der Stelle des evangelischen Pfarrers. Das, so Fischer, sei damals in Württemberg nahezu einmalig gewesen. In der Praxis unterbreitete die evangelische Kirche ihren Vorschlag zur Neubesetzung der Pfarrstelle den Johannitern, welche in der Regel zustimmten. Dieser Zustand dauerte bis 1805, als das Nominationsrecht erlosch.