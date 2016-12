Rosenfeld Konzert zum Schluss

Rosenfeld-Heiligenzimmern (may). Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs anlässlich seines 125-jährigen Bestehens lädt der Männergesangverein Eintracht Heiligenzimmern am Sonntag, 11. Dezember, zum Kirchenkonzert unter dem Titel "Lichter der Weihnacht" in die Heiligenzimmerner Patriciuskirche ein.