Rosenfeld-Leidringen. So nahe kommt gutes Kino selten: Am Samstag, 21. Januar, ist wieder "Kirchen-Kino im Vogtshof" in Leidringen. Auch das Kirchenkino steht laut Ankündigung in diesem Jahr im Zeichen des Reformationsjubiläums. Am ersten Abend werde thematisch das reformatorische "Allein Christus" aufgegriffen. Ab 16 Uhr wird der Kindertrickfilm "Der Mann der 1000 Wunder" gezeigt. Um 20 Uhr gibt es für Jugendliche und Erwachsene "Jesus von Montreal" zu sehen – eine geistreiche und auch provokante Auseinandersetzung mit Jesus. Wie immer ist der Eintritt frei, für Getränke und Knabbereien ist gesorgt. Das nächste Kirchenkino findet am 18. März statt.