Rosenfeld Kino, Kurse und Spielszenen

Über die Reformation auf dem Kleinen Heuberg referiert Hans-Dieter Frauer am 5. April im Vogtshof Leidringen. Eine musikalische Lesung über die Frauen der Reformation hält Ursula Koch in der Rosenfelder Stadtbücherei am 28. April. Thema des Vortragsabends von Ulrich Beuttler am 12. Mai im Gemeindehaus Rosenfeld ist "Freiheit – das Potenzial der Reformation".

Ein "Reformationskurs" beginnt am 22. September im Gemeinde- und Jugendhaus Leidringen. Die restlichen Kursabende finden in Rosenfeld, Bickelsberg, Isingen und Täbingen statt.

"Sagen Sie mal, Herr Doktor Luther", so hat Arthur Egle-Theurer seine Spielszenen über den Reformator betitelt, die er am 11. Oktober im Vogtshof Leidringen präsentiert.

Ein Konzert des Kirchenchors Rosenfeld mit "Lutherliedern" findet am 28. Oktober in der Stadtkirche Rosenfeld statt, ein Familiengottesdienst zum Thema "Gnadelos gnädig" ist am 29. Oktober.