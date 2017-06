Rosenfeld "Kennen Sie Apophis?"

Rosenfeld-Brittheim.Weltweit soll der 30. Juni auf die bestehende Gefahr von Einschlägen kosmischer Körper aufmerksam machen. Die Natur selbst sorgt immer wieder dafür, dass Einschläge kosmischer Körper nicht vergessen werden. So letztmals im Februar 2016, als in Indien ein Mensch durch den Einschlag eines Meteoriten getötet und drei weitere verletzt wurden. Und vor vier Jahren wurden in Sibirien durch eine Meteoritenexplosion mehr als 1400 Menschen verletzt; die Sachschäden gingen in die Hunderttausende.

Kernstück der Veranstaltungen in Brittheim ist die Präsentation: "Kennen Sie Apophis?" Darin wird über sogenannte "Near-Earth Objects" (NEOs/Erdbahnkreuzer) und die damit verbundenen Gefahren für die Erde informiert.

Meteoritenreste zum Anfassten