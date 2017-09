Rosenfeld Kein Angebot bei Ausschreibung

Rosenfeld (lh). So etwas hat Bauamtsleiter Bernhard Müller in seiner 35-jährigen Berufstätigkeit in der Baubranche und in der öffentlichen Verwaltung noch nicht erlebt: Auf die Ausschreibung für den Abbruch einer alten 145 Meter langen Stützmauer entlang der Bergstraße in Täbingen und den Bau einer neuen Mauer ist kein Angebot eingegangen.