Rosenfeld Kastanie muss fallen

Antrag auf neue Bestattungsform geht an Stadtverwaltung

Der Leidringer Ortschaftsrat beantragt nun bei der Stadtverwaltung Rosenfeld, die Friedhofssatzung um die Bestattungsform Rasenurnengräber zu ergänzen.

An einem Kastanienbaum oberhalb des alten Friedhofs sei Pilzbefall festgestellt worden, so Ortsvorsteher Horst Lehmann. Dem eingeholten Gutachten zufolge müsse der Baum mittelfristig gefällt werden. Die Naturschutzbehörde befürworte eine Fällung dieses Baumes noch in diesem Winter zum Schutz der beiden anderen Kastanienbäume.