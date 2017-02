Rosenfeld Kampf gegen Alkoholmissbrauch in der Fasnetszeit

"Bei uns hat es noch nie Probleme gegeben", sagt etwa Mario Dettling, der die Narrenzunft Harzklumpen in Heiligenzimmern führt.

Bar-Personal ist instruiert

So wird darauf geachtet, dass spät abends bei Veranstaltungen keine Jugendlichen ohne Eltern anwesend sind. Es gibt Alterskontrollen beim Einlass und an der Bar, denn Bier trinken dürfen Jugendliche erst ab 16 Jahren, stärkere Getränke wie Alcopops oder Schnaps ab 18. Das Personal an der Bar ist laut Dettling entsprechend instruiert.