Rosenfeld Kämmerer ist vorsichtig optimistisch

Rosenfeld. Einen Finanz-Zwischenbericht hat Stadtkämmerer Martin Bühler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorgetragen. 8,3 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen waren für 2016 eingeplant, doch diese Summe wird um 2,2 Millionen Euro übertroffen: Sie beläuft sich derzeit auf 10,5 Millionen. Bühler gab zu bedenken, dass von diesem Geld bedingt durch den kommunalen Finanzausgleich nur wenig bei der Stadt verbleibt. So müssen Städte und Gemeinden eine Gewerbesteuerumlage zahlen und eine Umlage nach dem Finanzausgleichsgesetz leisten.

Bei der Grundsteuer B rechnet Bühler mit Mehreinnahmen von 16 000 Euro. Die mit rund drei Millionen Euro veranschlagten Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden laut Bühler entsprechend dem Ergebnis der Mai-Steuerschätzung vollumfänglich in der Rosenfelder Stadtkasse eingehen. Das für die Umsatzsteuer angesetzte Aufkommen von 673 Millionen Euro für Baden-Württemberg wurde aufgrund der Steuerschätzung auf 675 Millionen korrigiert. Das bringe für Rosenfeld Mehreinnahmen in Höhe von 2200 Euro. Aus dem Familienlastenausgleich wird Rosenfeld nun 248 000 statt 246 000 Euro einnehmen.

Bei den Ausgaben schlägt sich die höhere Gewerbesteuereinnahme in Form einer um 464 000 Euro gestiegenen Umlage nieder. Die vom Kreistag beschlossene Erhöhung der Kreisumlage ist im Haushalt bereits berücksichtigt.