Rosenfeld Jung und Alt trotzen bei "Lauf mit" dem Dauerregen

Beim Crosslauf der Nordic Walker setzte sich Lothar Neher vor Gerhard Bossert durch. Bei den Frauen ging der Sieg an Nicole Neher, die Tina Schulz und Sandra Eissler auf die folgenden Plätze verwies. Bei den Nordic Walkern gewann bei den Männern Volkmar Guldner vor Werner Dennig und Helmut Maier. Bei den Frauen siegte Kristin Maier-Freitag vor Hannelore Hoffmann und Monika Schuster.

Viel Spaß bereitete am Nachmittag der Kinderlauf mit "Max dem DAKs". In vier Altersstufen und bei einem Probelauf gingen die Kids an den Start. Die Eltern feuerten die jungen Läufer lautstark an. Alle teilnehmenden Kinder erhielten Preise und Urkunden.

Viele Gäste verfolgten trotz herbstlicher Temperaturen das Event. Die Sportfreunde versorgten Läufer und Gäste mit Speis und Trank.

Bereits am Samstag hatten sie zu einem Feierabendbier ins Festzelt auf dem Isinger Hof eingeladen.