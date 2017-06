Rosenfeld Jay Alexander kommt zum Klassiktag

Rosenfeld. Die Oldtimer-Freunde vom Kleinen Heuberg pflegen ihre Kontakte zu den Automuseen in Schramberg, Tübingen und Mulhouse/Elsass. Ergänzend sind persönliche Verbindungen zu Protagonisten der Oldtimer-Szene für den 15. Rosenfelder Klassiktag am 3. September wichtig.

So wird dort auch Jay Alexander erwartet, der erneut auf Platz 1 der deutschen Klassikcharts zu finden ist. Mit seinem Faible für Oldtimer möchte er mit einem von ihm selbst restaurierten Motorrad-Gespann, Baujahr 1941, am Treffen in Rosenfeld teilnehmen. Mit seinem Konzert "Schön ist die Welt" ist der Tenor bereits am 26. Juni in Trochtelfingen live zu erleben.

Historische Automobile besonderer Art werden zum Klassiktag erwartet: Aus einstiger Requisite von Metro Goldwyn Mayer in Hollywood stammt ein Renault Landaulet, Baujahr 1914. Zu sehen sind beim Klassiktag ferner ein Ford-Vorkriegsmodell als Import aus Mexiko sowie voraussichtlich auch ein Klassiker aus dem Bugatti-Museum in Frankreich. Sie sollen das Feld der in der Altstadt und bei den Schulgebäuden präsentierten Meilensteine der Motorisierungsgeschichte bereichern.