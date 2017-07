Der Ausflug der Isinger Jahrgänger 1934/35/36 hat nach Staufen in das Markgräfler Land geführt. Nach einem Stadtrundgang ging es in ein Weingut in Staufen-Wettelbrunn. Übernachtet wurde in Riegel am Kaiserstuhl. Von dort fuhren die Jahrgänger am nächsten Morgen nach Breisach zur Schleusenrundfahrt über den Altrhein und den Rheinseitenkanal. Den Abschluss bildete ein Aufstieg auf den "Schauinsland" mit der Seilbahn. Foto: Bromann