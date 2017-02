Rosenfeld "Iss, was gar ist, trink, was klar ist..."

Rosenfeld. Gleich zu Beginn nahm Pfarrer Bernd Hofmann die Gäste in die Zeit des 16. Jahrhunderts mit. Martin Luther wohnte im "Schwarzen Kloster" in Wittenberg, das Bildungsstätte und Schlafhaus des Augustinerordens war. Bis zu 50 Personen lebten in diesem Haus als Angestellte und Tutoren der Universität. Die Ehefrau von Martin Luther, Katharina von Bora, die die sechs gemeinsamen Kinder großzog, sorgte für den Haushalt und führte die Landwirtschaft, die zur Versorgung des großen Hausstands erforderlich war.

Die Ehe von Luther gab auch den Spruch aus, welcher an diesem Abend auf den Bierdeckeln stand: "Iss was gar ist, trink was klar ist, red’, was wahr ist".

In dem Spiel "Luther – Melanchthon – Brenz und das reformatorische Festmahl der Katharina von Bora" von Schuldekan Andreas Hinz wurde deutlich, wie sich das gesellschaftliche Leben vor 500 Jahren abgespielt hat.