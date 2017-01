Rosenfeld Isingen: Raser sollen gebremst werden

Der Ortschaftsrat hatte sich im Juni vergangenen Jahres mit Mehrheit für eine vollständige Geschwindigkeitsbegrenzung in der Geislinger Straße und Neuen Straße in der Isinger Ortsdurchfahrt ausgesprochen, wo für ein Teilstück schon Tempo 30 gilt. Doch die Kreisbehörde folgte den Argumenten aus dem Stadtteil nicht, wonach die abschüssige und kurvenreiche Ortsdurchfahrt aufgrund des zu hohen Tempos mancher Fahrzeuge gefährlich für Fußgänger sei.

Besonderes Augenmerk richtet Stefan Fuoß auf die Bushaltestelle vor seinem Haus in der Geislinger Straße 55. Er macht wie Ortsvorsteherin Sigrid Lehmann geltend, dass es manche Fahrer auf der geradlinigen Ortseinfahrt von Geislingen her "ausrollen" lassen, während Schulkinder die Kalkofenstraße entlang kommen und 80 Meter nach dem Ortsschild die Geislinger Straße überqueren.

Ein Knackpunkt – so sieht es auch die Ortsvorsteherin – ist der Lastwagenverkehr: "Vom Zementwerk Dotternhausen führt der kürzeste Weg zur A 81 durch Isingen." Wenn dann ein Lastzug in geringem Abstand an einem Fußgänger vorbeifahre, bekomme dieser schon den Eindruck, der Lastwagen sei zu schnell unterwegs. Doch eine Handhabe, diesen Schwerverkehr aus Isingen herauszuhalten, gebe es nicht, meint die Ortsvorsteherin.