Rosenfeld Intensive Forschungnach Impfstoffen

Bereits seit 100 Jahren werde an der Entwicklung eines Impfstoffs gearbeitet. Die aktuellen Forschungsprojekte würden von der EU finanziert sowie durch Fördermittel des Bundesforschungsministeriums und der Melinda-und- Bill-Gates-Stiftung.

Referent spricht sich für den Grippeschutz aus

Peter Kremsner sprach sich in der Diskussionsrunde klar für Versuche an Menschen und weniger an Tieren aus. Weiter stellte er die Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen Industrie dar und sprach zudem von der Gefahr, dass immer mehr Insekten in Europa heimisch würden und sogar überwintern könnten, die gefährliche Krankheiten übertragen. Vor allem älteren Mitmenschen empfahl der Wissenschaftler, sich gegen Grippe impfen zu lassen.

Hubert Gulde bedankte sich am Ende des Vortrags beim Referenten mit einem Bildband über Kolping. Der Bezirksvorsitzende sprach von einem sehr verständlichen und interessanten Referat, das man gehört habe.