Rosenfeld Informationen und Besinnliches für ältere Mitbürger

Nach der musikalischen Eröffnung durch den Kirchenchor unter der Leitung von Fritz Arnold eröffnete Pater Augusty im Namen der katholischen Kirchengemeinde die Feier.

Der Priester stellte das Licht im Advent in den Vordergrund, wobei aktuell oft Dunkelheit und Kälte in der Welt anzutreffen seien. Das Licht Gottes stellte Pater Augusty als Licht des Lebens dar. Von Seiten der evangelischen Kirchengemeinde sprach Pfarrer Bernd Hofmann die Grußworte. Der Pfarrer erinnerte an den Werdegang der Christbaumkugel am Weihnachtsbaum und bezeichnete den Christbaum als Baum des Lebens. Der Kirchenchor gab Stücke wie "Du schenkst uns Zeit" und einige Weihnachtslieder zum Besten. Von der politischen Gemeinde berichtete Bürgermeister Thomas Miller. Mit großer Zufriedenheit blickte er auf das ablaufende Jahr zurück, wobei mehrere Jubiläen in der Stadt gefeiert worden seien.

Ebenfalls erwähnte Miller einige bauliche Maßnahmen, sei es der Umbau der Gemeinschaftsschule, der Aufbau des Breitbandnetzes oder die vielen Arbeiten an den Abwasserkanälen.