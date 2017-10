Rosenfeld In der Ortsdurchfahrt wird es laut

Für die Ortsdurchfahrt Rosenfeld gibt das Landratsamt Balingen eine Verkehrsbelastung von rund 5000 Fahrzeugen täglich an. In Brittheim und Bickelsberg wurden jeweils 3000 Fahrzeuge pro Tag gezählt. Nach Angaben der Kreisbehörde sind bislang keine Lärmmessungen veranlasst worden. Die Zuständigkeit zum Aufstellen von Lärmaktionsplänen liege bei den Städten und Gemeinden. Ein Plan, wie man den Straßenlärm in den Griff bekommen kann, müsse erst aufgestellt werden, wenn mehr als 8200 Fahrzeuge täglich registriert werden. Auch müssten bestimmte Lärmgrenzwerte erreicht werden.