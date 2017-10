Rosenfeld In der Einrichtung fehlt Personal

Rosenfeld. Das Gebäude am Westrand von Rosenfeld dient laut Clemens Miola, Regionalleiter der Heimstiftung, längst nicht nur als Wohnort für ältere Menschen, sondern hat sich zu einem Platz für Veranstaltungen entwickelt. Beispiele: die Reihe "Rosenfeld trifft...", Konzerte, Ausstellungen oder Feste. Als wohnortnahe Pflegeeinrichtung, so Miola, hätten Land und Landkreis das Haus gefördert. Miola betonte im Gemeinderat: "Es ist vor zwölf Jahren nach den damals aktuellen Rahmenbedingungen gebaut worden." Von den 36 Plätzen sind zwei in Doppelzimmern. Dazu gab es lange Zeit einen einzigen Wohn- und Essbereich. Die ursprünglich reservierten zwei separaten Kurzzeitpflegeplätze, die ständig vorgehalten werden sollten, wurden 2013 aus organisatorischen Gründen aufgegeben. "Eine Reservierung wie im Hotel", so Miola, sei nicht realisierbar.

Durch geänderte Vorgaben der Landesheimbauverordnung sind künftig in Heimen keine Doppelzimmer mehr erlaubt. Auch die Bewohnerzahl der Wohngruppen ist begrenzt, und jede Wohngruppe benötigt einen eigenen Aufenthalts- und Essbereich. Die Heimstiftung hat laut Miola reagiert und in einem ersten Bauabschnitt eine neue Wohnbereichsküche sowie einen neuen Boden eingebaut.

Der Vorgabe, kleinere Einheiten zu schaffen, kommt die Evangelische Heimstiftung nach und plant im zweiten Bauabschnitt einen Anbau mit drei Einzelzimmern, dem Umbau der bestehenden Doppelzimmern, einem neuen Wohn- und Essbereich, einer Wohnküche und einem Zugang zum Garten. Nach dem Umbau wären dann 17 Plätze im neuen Trakt und 22 im bestehenden Gebäude. Darüber hinaus, so Miola, gebe es Pläne für einen weiteren Flügel.