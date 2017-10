Rosenfeld Im Netz kann man sich ungefährdet bewegen

Es wird am Donnerstag, 12. Oktober, ab 9.30 Uhr in der Festhalle aufgeführt. Veranstalter ist das Jugend- und Kinderbüro in Zusammenarbeit mit Progymnasium und Gemeinschaftsschule.

In dem Theaterstück spielen Sandra Hehrlein und Jörg Pollinger zwei Jugendliche, die ihre Erfahrungen mit den Medien machen. Sie switchen immer wieder in Moderationsfiguren hinein, um die Themen, die auf der Bühne angesprochen werden, mit den Jugendlichen zu reflektieren.

In den vier Moderationsphasen nehmen sie auch Kontakt zu den anwesenden Polizeibeamten auf, die sie als "Experten" für die Erörterung und Beantwortung der am häufigsten auftauchenden Inhalte und Fragen hinzuziehen.