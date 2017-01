Rosenfeld Hobby-Zocker wollen gewinnen

Die weiteren drei Turniere zur diesjährigen Binokel-Master-Serie finden am Samstag, 7. Januar, ab 16 Uhr im Bürgerhaus in Dautmergen, am Sonntag, 15. Januar, ab 14 Uhr im Sportheim in Täbingen und am Freitag, 20. Januar, ab 19 Uhr in der Schule in Isingen statt.