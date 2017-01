Rosenfeld Hilfstransport führt nach Ungarn und Rumänien

Von Dienstagmorgen 4 Uhr bis Samstagmorgen 2 Uhr wurden vier Stationen angefahren und bei drei Übernachtungen 2885 Kilometer zurückgelegt. 90 Lebensmittelpakete gingen an Familien der Kirchengemeinde in Rudabanya in Ungarn. Weitere 35 Lebensmittelpakete wurden an Pfarrer Peter Kubalak für die Familien der Internatsschüler in Alesd in Rumänien übergeben. Auch Schwester Renate Meier von den Mallensdorfer Schwestern in Oradea in Rumänien hat 20 Lebensmittelpakete zur Verteilung an die von ihr unterstützten kranken und betagten Personen zur Verteilung bekommen.

Schule bekommt Rechner und Monitore

Für das Krankenhaus in Alesd waren vier Pflegebetten verladen worden. Dort war die Freude sehr groß über die elektrisch verstellbaren Pflegebetten. Weitere zwölf Computer und Monitore für die allgemeine Schule in Sanjob in Rumänien, die für ein Schulprojekt verwendet werden, wurden transportiert und übergeben. Die PCs waren auf Funktionalität geprüft und gegebenenfalls repariert worden. Anschließend wurden die entsprechenden Programme installiert und die Geräte zur Verwendung vorbereitet.